Herstel X-gebouw Windesheim Zwolle duurt maanden langer

Doordat het herstel van de vloerconstructie van het X-gebouw van Hogeschool Windesheim in Zwolle langer duurt dan gepland, kan de school het gebouw pas op zijn vroegst na de herfstvakantie in gebruik nemen.

,,Deze vertraging is ontzettend vervelend voor alle medewerkers en studenten die er vanuit gingen na de zomer weer in het gebouw te kunnen,'' zegt collegevoorzitter Henk Hagoort. ,,We hadden gehoopt na de zomer weer in het gebouw te kunnen, maar dat lukt niet. Dat betekent dat de studenten en de medewerkers nog een paar maanden langer in kleine ruimtes moeten werken.''

Tot twee weken geleden lag het herstel van de veelbesproken vloer van gebouw X nog op schema. De vloer zou verstevigd worden met stalen strips, na ophef in 2017 over een ingestorte parkeergarage in Eindhoven. Het ministerie van Binnenlandse Zaken vaardigde nieuwe richtlijnen uit voor breedplaatvloeren die geconstrueerd zijn met zogenaamde bollenplaatvloeren. Deze zitten ook in gebouw X, dat sinds 2010 in gebruik werd genomen. In de herfstvakantie van 2017 werd het pand ontruimd, sindsdien staat het leeg.

8000 ankers

De vloeren van het gebouw X zouden verstevigd worden met stalen strips. De methode kwam uit landelijk onderzoek naar voren als de meest betrouwbare. Maar bij het toepassen van de strips, bleek de afgelopen weken dat er onverwacht veel meer stalen wapening in de vloeren zit dan op basis van de tekeningen kon worden verwacht. Hierdoor ging het boren zo moeizaam dat deze oplossing onuitvoerbaar is. Nu wordt gekozen voor een andere oplossing: het plaatsen van 7.000 tot 8.000 bollenankers.

Veilig

Hagoort: ,,De alternatieve oplossing is net zo veilig als de strips. Maar ze vraagt andere bedrijven die we in de arm moeten nemen. Dat leidt tot een aanzienlijke vertraging. Dinsdagmiddag hebben we het personeel ingelicht. Ik betreur de vertraging, maar heb er vertrouwen in dat de nieuwe oplossing een goede is, net zo betrouwbaar als de stalen strips.''

De komende weken wordt duidelijk op welke termijn de werkzaamheden klaar zijn. Hagoort. ,,We gaan nu uit van de herfstvakantie, maar ik hou er rekening mee dat we bij tegenvallers tot eind 2018 nodig hebben.''

,,Van alle gebouwen in Nederland die hersteld moeten worden, is ons gebouw het meest complexe,'' zegt Hagoort. ,,We hebben te maken met zeven splitlevel bouwlagen, ruim 18.000 vierkante meter vloeroppervlak.''

Extra lokalen

Voor de 3.500 studenten die les krijgen in het X-gebouw en voor het personeel van Windesheim betekent de vertraging dat zij langer dan gedacht niet op hun vertrouwde plek kunnen werken en studeren. In de afgelopen maanden zijn in de andere gebouwen op de Campus in Zwolle lokalen, werkplekken en studieplekken gecreëerd. Deze kunnen ook na de zomer nog gebruikt worden.

De vertraging leidt niet tot een studentenstop, zegt Hagoort. ,,Iedere student die bij Windesheim wil komen studeren is welkom. We hoeven geen opleidingen te verplaatsen naar andere steden, alles blijft op de Campus in Zwolle. De studenten en de collega's moeten nog wat langer in een kleine ruimte werken. Ikzelf werkte altijd op een kantoor voor mezelf, maar nu moet ik mijn kantoor delen met drie collega's.''

Miljoenen