Hervormd Weeshuis steunt negentien Zwolse jongerenprojecten met 65.000 euro

Ook deze ronde kreeg het bestuur weer mooie projecten gepresenteerd die op hun eigen manier toegevoegde waarde bieden voor de Zwolse jeugd. Hierbij vielen voor de stichting een paar projecten op, zoals De Stromenoorlog , een theatervoorstelling van Theaterfirma Linea Rekta over de verwoede machtsstrijd tussen Nikola Tesla en Thomas Edison in de 19 e eeuw.

Derde beslisronde

Wie ook een ‘duurzaam en eigentijds project’ heeft, maar de financiën niet helemaal rond krijgt, kan op de website checken of het project in aanmerking komt voor een bijdrage. Ook is het mogelijk om het projectplan in een video of vlog te presenteren. Meer informatie daarover is eveneens op de website te vinden. Een aanvraag indienen voor de derde beslisronde van dit jaar kan tot maandag 20 juni.