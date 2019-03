‘Hesjesbrigade’ telt Zwolse stemmen nog eens na

Zo'n 140 mensen in witte hesjes zijn de tellers. Zij gaan onder leiding van een telleider (blauw hesje) opnieuw door alle stemformulieren die op de avond van de verkiezingen ook al geteld zijn. De eerste telling was bedoeld om de partijtotalen te noteren, bij deze tweede centrale telling daags na de verkiezingen wordt ingezoomd op de stemmen die op de afzonderlijke kandidaten zijn uitgebracht. ,,Dit geeft op de verkiezingsdag wat meer rust in de stemlokalen. De medewerkers hoeven 's avonds laat niet meer alle voorkeurstemmen te noteren. Dat doen we nu hier in alle rust, met een verse ploeg’’, zegt Gerard Reijgersberg van de gemeente Zwolle. Bijkomend voordeel is dat de uitslag waarschijnlijk nauwkeuriger is. De bevindingen van deze donderdag overrulen dan ook de uitslagen van de stembureaus op woensdagavond.