Hessenpoort krijgt meer ruimte voor fietsers

Aanleiding voor het college is nu de explosieve groei van bedrijvigheid. Onlangs werd bekend dat de Wehkamp flink uitbreidt op het terrein. In de afgelopen vijf jaar was een toename van vijfhonderd banen te zien, het college verwacht dat er de komende jaren nog eens zeshonderd bij zullen komen. Zo'n vierduizend mensen werken op op Hessenpoort.

Behoefte

,,We hebben er veel aan getrokken", zegt Ilse Sijtsema van de ondernemersvereniging. ,,Maar het is altijd een samenspel. Ik snap ook wel dat als er op bepaalde plekken nog niet voldoende bedrijvigheid is, dat je het niet meteen kunt klaarspelen. Ik ben blij dat het nu zover is, want er is echt behoefte aan."

In een voorstel aan de gemeenteraad pleit het college van b en w voor vrijliggende fietspadden op en rondom het hele terrein. Ook de bereikbaarheid vanuit Dalfsen is op dit moment 'onlogisch', staat in het voorstel, waarvoor een betere verbinding nog wordt onderzocht. Aan de noordkant wordt geïnvesteerd om de bereikbaarheid vanuit Zwolle én Nieuwleusen te verbeteren.

Veilig

Op dit moment is het gebied verwarrend voor fietsers, zegt Sijtsema: ,,Als je hier nu aankomt op de fiets dan kom je weet ik veel waar uit. Dat is niet aantrekkelijk, maar ook zeker niet veilig. Er zijn ook best wel veel mensen die gewoon in de pauze even een ommetje willen maken, en dan op de openbare weg moeten lopen."