Het Ajaxhart van Paul uit Zwolle juicht, zijn Spurshart bloedt

Zwollenaar Paul Reijntjes (52) is lid van de fanclubs van Ajax én Tottenham Hotspur. De voetbalgrootheden uit Amsterdam en Londen maken vanavond onderling uit wie de tegenstander wordt van Liverpool FC in de finale van de Champions League (CL). ,,Het is alsof ik met twee grote liefdes in één bed lig.’’

Reijntjes bekeek vorige week het eerste duel tussen Tottenham Hotspur en Ajax thuis op de bank. ,,Met een fleece-dekentje van Spurs over me heen.’’ De kans is groot dat hij vanavond de return in de halve finale van de CL op soortgelijke wijze gaat aanschouwen. ,,In het uitgaanscentrum van Zwolle krijg ik waarschijnlijk teveel gezeur an de kop. Ik ben eigenaar geweest van Café Stapp's Inn en heb er in het café nooit geheim van gemaakt dat ik lid ben van beide supportersverenigingen.’’

Ajax

De oud-cafébaas, tegenwoordig werkzaam voor Hornbach, legt uit hoe hij fan werd van Ajax. ,,Mijn vader was voor Feyenoord, ik zette mij tegen hem af. Bovendien waren mijn schoolvriendjes voor Ajax, voetbalde ik zelf voor R.K.V.V Ajax in Breedenbroek en maakte ik begin jaren zeventig bewust de glorieperiode mee van Ajax. Toen ik in Haarlem ging studeren, bezocht ik met een studievriend wedstrijden in De Meer en het Olympisch Stadion. Daarna werd ik lid van de supportersclub.’’

Tekst loopt door onder de afbeelding

Volledig scherm Reijntjes (linksboven) met fans van Ajax én Spurs op één foto. Op de vlag achter hen staat de term 'Yid Army', een verwijzing naar de geuzennaam 'Jood' die veel Ajaxsupporters zichzelf aanmeten. © Eigen foto

Spurs

Tottenham Hotspur kwam via de stem van Reijntjes senior in zijn leven. ,,Mijn pa zong in een koor en trad een keer op in St. Paul’s Cathedral in Londen. Na afloop ontmoette hij een paar Spursfans die hem meenamen naar een wedstrijd. Hij kreeg voor mij een shirtje en een shawl mee. Ik zal een jaar of twaalf zijn geweest. Daarna heb ik Spurs altijd gevolgd.’’

Zo’n 25 jaar geleden nam de liefde voor Tottenham Hotspur een vlucht. ,,Tijdens een dartstoernooi in Spanje ontmoette ik jongens van de oude, harde kern van Spurs. Zij nodigden mij uit voor een wedstrijd op White Hart Lane, ik was meteen verkocht en werd ook lid van hún fanclub. Zo’n zeven keer per jaar ga ik voor wedstrijden naar Engeland.’’

Halve finale

Zijn twee grote liefdes hebben elkaar dit seizoen dus getroffen in de halve finale van de Champions League. Reijntjes kan leven met de 0-1 in Londen. ,,Mijn Ajaxhart juichte, mijn Spurshart bloedde, maar Ajax speelde beter. Vooral de eerste 35 minuten waren fenomenaal, ze maken daarom de grootste kans om door te gaan. Al is het nog niet gedaan, Spurs is fysiek sterk.’’

Misschien was het voor hem persoonlijk beter geweest als de Amsterdammers 2-0 hadden gemaakt, denkt Reijntjes. ,,Dan was het klaar geweest en had ik mij kunnen instellen op een finale met Ajax. Nu zit ik nóg een avond met dat dubbele gevoel. Het is alsof ik met twee grote liefdes in één bed lig: dat kan heel mooi zijn, maar ook ontzettend lastig.’’

Als hij móet kiezen? ,,Toch wel Ajax, dat is mijn eerste grote liefde en die zit heel diep. Spurs komt er een paar procentjes achteraan. Pf, ik zal blij zijn als de wedstrijd erop zit.’’