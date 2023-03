Het begon als een happy meal, het werd een trauma: ‘Nachtmerries zijn deze week heel normaal’

Ineens klinkt een schot. En nog een. Elf knallen in totaal. De paniek is groot. Kinderen krijsen. Mensen duiken onder tafels of rennen naar buiten. Twee mannen blijven achter. Van dichtbij doodgeschoten. Een jaar geleden, in een McDonald’s in Zwolle.

Het is woensdag 30 maart 2022, twee minuten over zes. Het restaurant zit tjokvol als de schoten klinken. Veel kinderen genieten met een hamburger en patat na van een schoolvoetbaltoernooi. Een jong Zwols gezin maakt in ‘de Mac’ nog een praatje met een bekende horecaman uit de stad. ‘Hoe gaat het met de kinderen?’ vraagt het latere slachtoffer Hüseyin Torunlar.

Een uur eerder parkeert een keurig ogende man zijn zwarte Opel Corsa voor de deur. Hij heeft in de McDonald’s een gesprek met twee heren. Ze bespreken een conflict. Iets met geld en zaken. Af en toe klinkt stemverheffing. Het is geen ongebruikelijk beeld. Er zijn veel van dit soort ontmoetingen in McDonald’s-filialen.

De ogenschijnlijk keurige man is Veysel Ü. (33), directeur van een groothandel in levensmiddelen in Velp. Hij woont sinds 2021 met zijn vrouw en twee jonge kinderen in een kapitale villa in Rozendaal, een kleine maar zelfstandige gemeente bij Arnhem, een miljonairsdorp.

Om 17.58 uur staat Veysel op om koffie te halen aan de balie. Als hij terugloopt, om 18.02 uur, verandert alles.