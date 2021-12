Het bijzondere verhaal achter dit statige herenhuis aan de Willemskade in Zwolle: ‘Zo puur, dat is zeldzaam’

loting knvb-beker GA Eagles stuit op Heerenveen in beker, PEC Zwolle treft NAC Breda, DVS'33 naar Vitesse

Go Ahead Eagles neemt het in de achtste finale van het bekertoernooi op tegen Heerenveen. De Deventer eredivisionist wacht een uitwedstrijd in de strijd om een plek bij de laatste acht. PEC Zwolle stuit in Breda op eerstedivisionist NAC.

18 december