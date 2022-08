Het bittere gevecht om grond in dit bijzondere stukje Nederland: ‘Als het zo doorgaat, blijft er weinig over’

Vraag bij het Nieuws Ongeluk door omgekeerde vlag: wie is er dan aansprake­lijk?

Nog altijd wapperen er omgekeerde vlaggen aan lantaarnpalen en viaducten. Stel: er waait er één in het gezicht van een motorrijder of op de voorruit van een auto waardoor een ernstig ongeluk gebeurt, wie is dan aansprakelijk?

10:00