Het bleef rustig op de spoedeisende hulp in regio: weinig letsel als gevolg van gladheid

Denk goed na voordat je bij gladheid de weg op gaat. Want bij letsel kan het maar zo zijn dat je in de file bij de Spoedeisende hulp beland. Deze waarschuwing van ziekenhuizen uit de regio was niet aan dovemansoren gericht: het bleef rustig op de SEH’s. ,,De mensen zijn blijkbaar voorzichtig geweest. Of gewoon thuis gebleven, het was ook wel berekoud’’, zegt woordvoerder Anneke Plette van ziekenhuis St Jansdal met locaties in Harderwijk en Lelystad. ,,We hebben twee patiënten op de spoedeisende hulp gehad. Allebei na een valpartij. Voor de rest is het rustig gebleven.’’