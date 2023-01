Het blijft rommelen binnen Zwolse huisartsenpraktijk: ‘Wij nemen patiënten van deBolleBieste niet over’

Volleybal Volleybal­over­zicht: Reflex zakt te snel te ver weg tegen Orion 2, SVI komt knap terug

De volleyballers van Reflex kennen lastige weken. Tegen Orion 2 werd er voor de vierde keer op rij verloren door de topdivisionist uit Kampen. ,,We hebben bij vlagen laten zien wat we kunnen, maar we zakken te snel te ver weg”, baalde coach Erik Huisken na de 3-0 nederlaag.

22 januari