Het Buitendebootfestival van Rudy en Harm: ‘niet voor het geld, maar het goede doel’

Beide heren kwamen elkaar voor het eerst tegen op het Rombombomfestival. Naast de affiniteit met muziek, zetten ze zich ook al jaren in voor de doelgroep die soms buiten de boot valt. De gehandicapten bijvoorbeeld. Daar moest iets aan gedaan worden, dachten ze. Zo kwamen ze op het idee om een stichting op te richten die zoveel mogelijk wensen moet laten uitkomen. In Rudy zijn geval zit daar nog een bijzonder verhaal achter ,,Mijn dochter is gehandicapt, dus de gehandicaptenzorg is een belangrijk onderdeel van mijn leven geworden. Doordat ik ook nog eens actief ben voor de stichting Schipper Mag Ik Ook Eens Varen, weet ik hoe moeilijk het is om leuke activiteiten te organiseren. Met de stichting organiseerden we vorig jaar een boottocht voor de groep. Dat was de eerste in zeven jaar tijd. Moet je nagaan. Het kost enorm veel tijd, maar vooral geld.’’