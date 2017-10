Het doek is gevallen voor Stedelijk Museum Zwolle

Het bestuur van het Stedelijk Museum Zwolle krijgt 1,2 miljoen euro van de gemeente. Hiermee krijgt Zwolle de panden in eigendom en kan het museum het grootste deel van het personeel een ontslagregeling bieden. In de nieuwe 'museumorganisatie' Allemaal Zwolle is nog plek voor 3,3 voltijdsbanen (suppoosten en portiers) van de huidige 13,25. Tegelijkertijd is bijna de gehele gemeenteraad akkoord gegaan met een krediet van 950.000 euro voor het in het leven roepen van Allemaal Zwolle. Deze stichting hangt onder het Historisch Centrum Overijssel en moet 'het verhaal van Zwolle' gaan vertellen, onder meer in een deel van het huidige museumpand aan de Melkmarkt.

Slecht plan

,,Een onzalig, slecht plan", brieste Swollwacht-raadslid Sylvia Bruggenkamp maandagavond. ,,Het mooie Stedelijk Museum wordt verkwanseld en in de uitverkoop gezet. De meerwaarde van Allemaal Zwolle ligt ergens in het midden, maar er moeten wel vele honderdduizenden euro's beschikbaar worden gesteld. We zijn uiteraard tegen."

Ook de grootste oppositiepartij SP was kritisch, maar had uiteindelijk toch haar redenen om in te stemmen met het voorstel. Koen van Baal: ,,We hebben moeite met het opnieuw optuigen van een stichting, waar we ook nog eens ruim 900.000 euro tegenaan moeten gooien. Aan de andere kant is het sociaal plan goed geborgd door de 1,2 miljoen euro. Met pijn en moeite stemmen we in." De overige fracties hadden minder aarzelingen. Net als tijdens het debat van twee weken geleden, sprak VVD-leider Thom van Campen stevige taal. ,,Het Stedelijk Museum is een ongezond bedrijf, we zijn blij met deze maatregelen. Eindelijk wordt werk gemaakt van een flexibele organisatie die kan inspelen op de behoeften in onze stad."

