Het eerste gemengde seniorenteam van Zwolle is net All Stars. En straalt zelfs bij een 29-2 nederlaag

Last van hardrij­ders in de straat? Start maar een buurtiniti­a­tief, zegt Zwolle. ‘Duurt wel lang zo’

7 oktober Last van hardrijders in de straat? Start maar een buurtinitiatief, zegt de gemeente Zwolle dan. Dus deed Hiske Dijkstra dat, maar twee jaar later is er in praktijk nog weinig veranderd in de Brederostraat. De inwoners zijn het zat, en gingen onlangs weer de straat op. ,,Wij hebben een klacht, maar de gemeente zou het moeten oplossen.’’ Toch lijkt er nu een kleine stap richting een oplossing gezet te worden.