Het enige dat een trekker stopt, is een tank

Kerst 2019. Straten met rondzwervende bedelaars. Likkebaardend zullen mensen langs boerderijen gaan, waar het warme licht ze tegemoet straalt. Waar grote gezinnen aan tafel zitten met rode appelwangen. Waar de oven net open gaat en er een dampende glanzende kalkoen uit te voorschijn komt. Aardappelen gepureerd tot zachte puree, ingemaakte groenten, verse boerenkool van het land, de glazen omklemd met ruwe werkershanden klinken met bier en brandenwijn. De boer en boerin glimlachen tevreden naar elkaar, als de kinderen kluiven en smakken van het sappige vlees.

Het is kerst, maar het is oorlog. De boeren, ze willen het ons laten voelen. De radicale tak wil distributiecentra gaan blokkeren. ‘’Het is simpel, we zetten gewoon onze trekkers neer en het is klaar,” sprak één van de voormannen van Farmers Defence Force. ,,Den Haag moet op de knieën.” Maar kennelijk niet alleen Den Haag.

We zitten dan al een week zonder eten, wij, de stedelingen, de verwende burgerij die niets weet van het landleven. Onze magen zijn gekrompen, onze voorraadkasten zijn leeg. Hadden we maar moeten luisteren. Zonder boeren geen eten, het stond toch al op de spanborden tijdens de demonstraties? Hadden we maar niet onze oren moeten laten hangen naar de regering, met zijn stikstofregels. Stikstof is gewoon een voedingsmiddel voor de natuur. Ongehoord Nederland wordt eindelijk gehoord. Hoe hadden we kunnen denken dat stikstof klimaatverandering veroorzaakt? Hoe hadden we wetenschappers kunnen geloven die ons waarschuwen voor de teloorgang van onze natuur? Al die rapporten die wereldwijd zijn verschenen, die kloppen helemaal niet. Want het is maar net waar je meet en hoe je meet.

En waarom zouden wij domme stedelingen nog op vakantie willen? Wat dacht je wat voor stikstofuitstoot Schiphol veroorzaakt? Daar steken de boeren wel hun ronkende trekker voor. Een appje in de appgroep en er staan zo zestig trekkers op de startbaan.

Dat die trekkers ooit oorlogsvoertuigen zouden kunnen worden, daar heb ik nooit bij stil gestaan. De macht van boeren is ongekend. Voor het eerst voelde ik dat toen ik met de boerenprotesten op zo’n brommend monster meeging. Je bent onaantastbaar, je zit hoog, je gaat hard en je maait iedereen omver als het nodig is. Het enige dat een trekker stopt is een tank.