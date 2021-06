Het gaat hozen en donderen in de regio, maar waar? ‘Sommige delen krijgen de volle laag’

video Brand bij afvalbe­drijf van Lidl-miljardair zorgt voor hoofdbre­kens in Zwolle: ‘Schade is aanzien­lijk’

16 juni Recyclebedrijf PreZero onderzoekt mogelijkheden om het sorteren en verwerken van plastic en verpakkingen snel te hervatten. De verwerkingsinstallatie in Zwolle is onbruikbaar na de verwoestende brand van woensdagochtend. Het vuur is ontstaan in een residubak van de sorteerinstallatie, de oorzaak is nog onduidelijk. De brand heeft overlast veroorzaakt in de omgeving, voor verkeer op de A28 en voor het busvervoer in de regio.