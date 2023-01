Het geluid van padel is veel te hard: ‘83 decibel, dat is officieel lawaai’

Met videoPlok, plok, plok. Bij de padelbaan in de wijk Holtenbroek in Zwolle staat geluidsexpert Merel Ursem bedenkelijk te kijken met een decibelmeter in haar hand. Omwonenden van diverse padelbanen in Oost-Nederland klagen over de geluidsoverlast die de sport zou veroorzaken. Het geluid wordt door hen zelfs omschreven als geweerschoten. Na veel publicaties over het padelgeluid besloot de Stentor de proef op de som te nemen en hebben wij een onafhankelijke geluidsexpert gevraagd het geluid te gaan meten.