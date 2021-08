Het ‘gifschip’ is weg uit Zwolle en houdt nu de politiek in Flevoland (en zelfs Den Haag) bezig

VIDEO Helikopter speurt naar ‘verdwenen’ bijrijder bij ernstig ongeval N50, bestuurder zwaarge­wond

7 augustus Met een politiehelikopter is vannacht gezocht naar een mogelijk verdwenen bijrijder bij een ernstig ongeluk op de N50 tussen knooppunt Hattemerbroek en Kampen Zuid. Een beveiliger trof het zwaarbeschadigde autowrak omstreeks vier uur naast de weg. Omdat ook de airbag naast de zwaargewonde bestuurder was afgegaan rees het vermoeden dat er nog iemand in de auto had gezeten.