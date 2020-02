‘Het had waar kunnen zijn’

Boze ouderen om prijsverho­ging drankjes Woonzorg­con­cern Werkeren in Zwolle: ‘Ik vind het afschuwe­lijk’

6:00 De kaartclub van Jan Boogerd, 20 ouderen sterk, is boos. Iedere laatste vrijdagavond van de maand kaarten zij in het restaurant van Werkeren, één van de locaties van Woonzorgconcern IJsselheem. Per 1 januari werden daar de drankprijzen verhoogd: een flesje bier gaat van €1,50 naar €2,-, een Berenburg gaat van €1,75 naar €3,-. Verschillen die de kaartclub in het verkeerde keelgat schoten.