Het heeft gesneeuwd! Oost-Nederland onder wit laagje, waarschuwing voor gladheid

Zwolse drogist noemt mondkapje een ‘Coronavi­rus-mondmasker’, bam: uitver­kocht

6:32 Hoewel er wordt getwijfeld of mondmaskers het risico op corona-infecties verminderen, kunnen verkopers van kapjes en maskers de vraag nauwelijks aan. De grote drogist Bonkey.nl, dat in Zwolle zit, noemde haar mondkapje een ‘Coronavirus-mondmasker’ en raakte binnen no time uitverkocht.