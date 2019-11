‘Het hele gegeven van oude mannen en jonge meisjes bleef maar door mijn hoofd spoken’

De man van 50 had huilend in de Zutphense rechtbank gezegd dat hij echt niet wist dat het meisje waarmee hij seks had 14 jaar was. Ondanks dat er in zijn eigen huis een dochter van die leeftijd rondliep, had hij geen idee dat ze zo jong was. Hij dacht dat ze 16 was. Ah, tuurlijk, 16, dat is inderdaad een stuk minder erg. Het meisje zelf, inmiddels 17, had het allemaal prima gevonden verklaarde ze, maar de rechter zag haar toch als slachtoffer.