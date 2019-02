Het houdt niet op: dit weekend opnieuw lente in de regio

Liefhebbers van de lente hebben geluk deze februarimaand. De ene voorjaarsachtige periode is nog maar net voorbij, of de volgende dient zich alweer aan. Komend weekend kan het lokaal ruim 15 graden worden, bijna 10 graden zachter dan normaal.

De zon maakt komend weekend opnieuw overuren. Omdat er weinig wind staat is het voor het gevoel lenteachtig en heerlijk om buiten te zijn. In de regio krijgen Zwolle, Deventer en Apeldoorn zondag weercijfer 9 van Weeronline. Het wandelweercijfer bedraagt een 10 en ook het fietsweercijfer is met een 9 à 10 vrijwel perfect. De kans dat de winter nog even om de hoek komt kijken, slinkt met de dag.

Juist in het weekend bereikt het mooie weer een hoogtepunt. Een perfecte timing, de regio midden krijgt voorjaarsvakantie en in de regio noord eindigt de vakantie.

Kievitsei

Het vroege voorjaar heeft ook invloed op kievit. Het eerste kievitsei van 2019 wordt namelijk het vroegste ooit, verwacht de Bond Friese VogelWachten (BFVW). Die heeft berekend dat het eerste exemplaar op vrijdag 22 februari wordt gevonden. Het vroegste kievitsei tot nu toe werd gevonden op 2 maart in Ermelo. Dat was in 1998.

De BFVW baseert de voorspelling op een rekenmethode die de effecten van weersomstandigheden kan koppelen aan de leg van kieviten. Deze methode bleek de afgelopen jaren vrij nauwkeurig. Het eerste ei werd steeds binnen 24 uur van de voorspelde datum gevonden.

Broedseizoen