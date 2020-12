Het houdt niet op in Zwolle: zesde autobrand in zeventien dagen tijd

Grote impact, nauwelijks arresta­ties: al 26 aangesto­ken autobran­den in Zwolle in anderhalf jaar tijd

12 december Met drie branden afgelopen weekeinde staat de teller in Zwolle in anderhalf jaar tijd op 26 aangestoken autobranden. Een hele ernstige vorm van geweld, stelt de politiechef van Zwolle. Want de impact op mensen die er niets mee te maken hebben is groot. Een verband tussen de branden is maar moeilijk te leggen. Daders zijn amper in beeld.