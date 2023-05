Het huis van Hans zakt 62.000 euro in prijs, maar staat na een jaar nog te koop: 'Het is hier zo mooi'

indebuurt.nl Hier stoort niemand je: midden in dit bos vlak bij Zwolle staat deze bungalow te koop

Vrijheid, rust, natuur en kippen. In Heerde, vlakbij Zwolle, staat een vakantiewoning midden in het bos te koop. Dat bos is óók van jezelf, want met eigen grond van vier voetbalvelden groot kan het zomaar zijn dat je tijdens een wandeling verdwaalt, stelt de makelaar op Funda.