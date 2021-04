Het huis van Mario in Zwolle was de opslagplaats van drugs en ‘neukpillen’ van Henk Wolters: cel geëist

Zakken en dozen vol cocaïne en opbeurende medicijnen lagen er in het huis van Mario R. uit Zwolle. Allemaal van zijn buurman, de op oudejaarsdag 2019 geliquideerde Henk Wolters. Henk liep de deur plat om spullen te brengen en te halen en dat vond Mario allemaal prima. ,,Hij wist dat hij zelf in de gaten werd gehouden. Henk heeft mijn leven gered. Maar zelf had ik niets met die handel te maken.’’ Justitie wil R. straffen met een maandenlange celstraf.

De zaak tegen R. (65) is onderdeel van het grote onderzoek Macan naar wapen- en drugshandel in de regio Zwolle. Hoofdverdachte in die zaak was Henk Wolters. De politie zat de bende rond de vermoorde Zwollenaar maandenlang op de hielen. Observatieteams hielden het huis van Wolters en zijn buurman Mario R. in de gaten, er hingen camera's en bij Wolters in huis en in zijn auto waren microfoons geplaatst.

Wolters’ telefoon werd ook getapt en dat wist hij heel goed. Daarom maakte hij veel gebruik van de telefoon van Mario - niet wetende dat die óók onder de tap zat en de politie dus kon meeluisteren. Mario's telefoon werd wel vaker ‘geleend’. ,,Zat ik rustig voor de deur een biertje te drinken, kwam er weer iemand binnen die vroeg of-ie even mocht bellen omdat hij zijn telefoon was vergeten. Ik bemoeide me daar helemaal niet mee.’’

Honderden pillen

Uiteindelijk viel de politie in mei 2018 de woning van R. binnen. Die is helemaal leeg getrokken en in kasten en boven het plafond vonden agenten onder andere hoeveelheden cocaïne en honderden pillen. Daaronder de rustgevende medicijnen diazepam, temazepam en oxazepam, maar ook tientallen doosjes erectiepillen. ,,Of neukpillen, zoals u ze noemt, geloof ik’, hield de rechter Mario vrijdag voor.

Voor de handel van Henk, verklaarde Mario R., dat wist hij best. Maar zelf bemoeide hij zich daar niet mee. Henk kwam de drugs en pillen bij hem halen, anderen niet. Wel was het bij het huis van Wolters zelf een komen en gaan van mensen. ,,Er werd niet verkocht in mijn hut’’, verklaarde R. vrijdag. ,,En wapens, die kwamen bij mij ook niet binnen.’’

Celstraf

Na de inval zat Mario R. ruim zeven maanden in voorarrest. Wat de officier van justitie betreft blijft het daarbij. Ze eist een celstraf van een jaar, waarvan een kleine vijf maanden voorwaardelijk. In een proeftijd van drie jaar moet R. zich wel houden aan voorwaarden van de reclassering. De officier tilt zwaar aan het zich laten gebruiken als ‘stash-huis’. ,,De liquidatie van Henk Wolters geeft maar aan in wat voor wereld meneer R. zich heeft begeven. Een gevaarlijke wereld.’’