Het is dan toch gelukt: Dorrit de Jong via stemstraat benoemd als nieuwe wethouder in Zwolle

De gang naar het Zwolse stadhuis is een vertrouwde voor de gemeenteraadsleden, maar zelden zullen ze er zo snel weer vertrokken zijn als vanavond. Omdat de coronabeperkingen een reguliere vergadering in de raadszaal onmogelijk maakte, moest er een list bedacht worden om Dorrit de Jong tóch te kunnen benoemen als wethouder in Zwolle. Dat kan alleen via een schriftelijke stemming. En zo kwamen de raadsleden vanavond rond half acht één voor één aan in de Sassenstraat naast het stadhuis om een stembriefje in te leveren.