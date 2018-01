Het is de warmste 24 januari ooit gemeten

recordHet is vandaag de warmste 24 januari in Nederland sinds het begin van de metingen. Vanochtend sneuvelde het oude record van 12,1 graden al in De Bilt. Vanmiddag worden in onze regio temperaturen van 14 à 15 graden verwacht.

Nog nooit, sinds de start van de metingen in 1901, is het in De Bilt op 24 januari zo zacht geweest als vandaag. Vanochtend om 06.50 uur werd het record uit 1960 verbroken, meldt Weerplaza. Ook op vijf andere meetpunten, waaronder Schiphol, is het dagrecord vroeg in de ochtend al verbroken.

De komende uren loopt de temperatuur nog wat verder op. In het oosten en noordoosten van het land staan met verwachte maxima van 14 à 15 graden de lokale maandrecords op het spel. In het zuidoosten kan het vandaag zelfs 15 graden worden, voorspelt Weeronline.

Het is daarbij overwegend grijs met soms regen of motregen en er staat een stevige zuidwester. In het noordwestelijk kustgebied waait het stormachtig met later vanmiddag kans op zware windstoten van 90 km/uur.

Uitzonderlijk warm

In heel West-Europa is het uitzonderlijk warm voor de tijd van het jaar. Aan de Spaanse Costa’s werden afgelopen dagen zelfs zomerse temperaturen van 25 graden of meer genoteerd. Ook voor Spanje is dat hartje winter zeer ongebruikelijk.

Ook morgen is het nog zacht weer met maxima van 8 graden in het noordwesten en 11 in het zuidoosten. Normaal is het eind januari overdag 4 tot 6 graden.