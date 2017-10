Het is dringen voor schaatsers aan de 500-metertop

Met de rentree van Michel Mulder (31) in het team van Gerard van Velde is de branie weer terug bij Team Plantina. Michel Mulder heeft de uitstraling van een dondersteen – nog steeds -, met de haren nu net wat langer dan bijvoorbeeld tweelingbroer Ronald en vaak een grote glimlach op zijn gezicht. Maar als er serieus geschaatst moet worden, dan ontstaat er een metamorfose. En dat moet ook wel in een Olympisch sportjaar.

Na 2014, waar Michel Mulder in Sotsji nog Olympisch goud haalde op de 500 en brons op de 1000 meter, zakten de prestaties van de Zwollenaar weg. De afgelopen twee seizoenen plaatste hij zich niet voor de World Cupwedstrijden, werd hij zesde op het NK afstanden en vocht met nieuwe schoenen en schaatsbuizen. Zijn ploeg Team Victorie vond vorig seizoen geen nieuwe hoofdsponsor, Mulder klopte aan bij Van Velde en werd herenigd met broer Ronald.

Vorige week, het eerste trainingskamp op ijs in Inzell. Michel Mulder verbaasde vriend en vijand, maar vooral zichzelf met een 500 meter onder 35 seconden (34,94). ,,Ik voel aan alles dat ik fysiek weer op een beter niveau ben’’, zegt Michel. ,,Dat is een goed gevoel, maar ik ga hier nog geen conclusies aan verbinden hoor. Hiermee kan ik geen inkijkje in de komende maanden geven. Die 34’er was heel lekker, maar het was wel een trainingswedstrijd. Ik moet gewoon heel hard schaatsen en wil de World Cups halen. Dat is mijn doel. Op die wedstrijden kan ik groeien naar de juiste vorm voor het Olympisch kwalificatietoernooi (OKT, red.). Maar iedereen zit heel dicht op elkaar.’’

Spannend

Quote We zijn allemaal concurrenten van elkaar. Michel Mulder En dat is de grootste uitdaging weet de Zwollenaar. Want tien mannen en tien vrouwen mogen in februari volgend jaar naar de Olympische Spelen in Zuid-Korea. Via het OKT, aanwijzingen of de beruchte, ingewikkelde kansenmatrix. En dat betekent dat ook het aantal Nederlanders op de 500 meter zo beperkt zal zijn. ,,Drie? Nou, dat kan ook zo maar twee worden. Het wordt dringen en zal heel spannend worden. We zijn allemaal concurrenten van elkaar. Het is heel simpel. We hebben in dit team met Dai Dai Ntab, Kai Verbij, Michel en ik al veel sprinters en dan hebben we het nog niet eens over de concurrentie in de andere teams. Jan Smeekens is gewoon nog wereldkampioen op de 500 meter. Niet iedereen zal zo meteen naar Zuid-Korea kunnen, maar dat is nu eenmaal topsport.’’

,,Tot aan het startschot van de wedstrijden werken we overigens goed samen’’, vult Ronald Mulder aan. ,,We worden allemaal beter door met elkaar te trainen, maar na het startschot is het ieder voor zich.’’ Ronald (brons op de 500 meter in Sotsji) is blij met de terugkeer van zijn broer Michel. ,,Het is ook mooi voor hem. Maar we zijn wel concurrenten natuurlijk. Het was wat dat betreft rustig de afgelopen twee jaar’’, geeft hij zijn broer een goedbedoelde sneer. Michel Mulder: ,,Dat Ronald me alweer als concurrent ziet, is al winst voor mij.’’ Ronald: ,,Maar eerlijk is eerlijk: met een hoge 34’er ga je niet naar de Spelen.’’

Verweij

Koen Verweij was de grote afwezige op de teampresentatie van Plantina. De allrounder traint deze week nog met de Russische schaatsploeg in Inzell. Verweij mag van Plantina zijn eigen opbouw bepalen en volgens de schaatser is de beste voorbereiding voor hem die met de Russen. Dat zal hij doen tot aan de Spelen van Zuid-Korea. Maar, zo zei Plantina-baas Mischa Strijder. ,,We hebben wel een Nederlands begeleidingsteam meegestuurd. We willen precies weten wat daar gebeurd en zeker wat er gegeten en ingenomen wordt. Maar ik heb er alle vertrouwen in dat Koen zich op deze manier het beste voorbereid.’’

Verweij werkt bij de Russen samen met onder andere Denis Yuskov, de drievoudig wereldkampioen op de 1500 meter. Naast de 1500 meter richt Verweij zich ook op de 1000 meter.

Krol

Thomas Krol (25) is de schaatser met de lange adem in de sprintploeg. De Deventenaar is de troef van Team Plantina op de 1500 meter. ,,Het trainen met de sprinters is een groot voordeel voor me’’, zegt hij. ,,Ik kan zo veel op snelheid trainen en van de sprinttrainingen profiteren. Of ik de Spelen in mijn hoofd heb? Ik denk er wel veel aan natuurlijk. Ik heb een goede zomer gehad, heel hard getraind. En dit is het belangrijkste seizoen. Hier hebben we vier jaar keihard voor gewerkt. Ik kan me nu geen fouten meer permitteren. Met mijn zelfvertrouwen zit het wel goed, ik voel me supersterk. Ik ben na vorig seizoen gebrand op sportieve revanche.’’

Technisch liep het afgelopen seizoen wat minder. ,,En ik heb ook wel veel pech gehad. Was ziek op belangrijke momenten en heb ook veel materiaalproblemen gehad. Ik heb heel lang gebaald, maar in maart dit jaar ben ik toch twee keer vierde op de World cup geworden. Ik moet nu zo hard mogelijk rijden, doen wat ik kan. En dan kan ik er zo meteen gewoon bijzitten.’’