Het is meer herfst dan winter in Oost-Nederland. Maar niet voor lang!

Reden voor dit herfstachtig weerbeeld is een depressie die over de Noordzee trekt. De koers van de depressie is grofweg van Schotland naar het noorden van Nederland. Daarna trekt het lagedrukgebied naar Duitsland en Denemarken. In Flevoland, Overijssel en Gelderland regent het daarom regelmatig vandaag. Zowel in de ochtend als in de middag en avond. De temperatuur ligt daarbij rond de 6 a 7 graden.



Waar het in onze regio vrij rustig blijft, gaat het aan de kust mogelijk stormen. Het KNMI heeft daarom voor vanavond code geel afgegeven in Zeeland en Zuid-Holland. Er is daar kans op zware windstoten, aan zee van 90 tot 100 km/u en landinwaarts van 75 tot 90 km/u.