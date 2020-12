Het jaar bracht meer dan corona: dit was Zwolle in 2020

TERUGBLIK + POLLCovid-19 lag vanaf maart als een grauwe deken over de stad, maar dat betekent niet dat Zwolle compleet stilviel in 2020. Want hoewel de coronacrisis alles overschaduwt, was dit ook het jaar van de IJsselhallen, opstappende politici, een huis vol honden en autobranden. Dwaal nog één keer mee door 2020.

Het gebit van Lenie Kluiver, misschien moet dit verhaal daar beginnen. Het wereldwijde leed van dit jaar is bijna ongrijpbaar. Te groot voor woorden. Nee, dan is het gemis van een kunstgebit heel wat behapbaarder. Het is begin februari wanneer in appartementencomplex De Keersluis aan de rand van de Zwolse binnenstad een felle brand woedt. Twee woningen liggen in as, waaronder die van de 83-jarige Lenie. ,,Ik denk dat ik alles kwijt ben. Zelfs mijn gebit heb ik laten liggen.’’ Meteen komen er allerlei acties op gang om de getroffenen te helpen. Zo biedt een tandprotheticus aan een nieuw kunstgebit voor Lenie te maken.

Volledig scherm Een felle brand heeft appartementen in de Keersluis compleet vernield. © Frans Paalman

Zwolle ziet vaker vlammen in 2020. Denk aan café De Tagrijn, dat in de zomer door kortsluiting in puin wordt gelegd. Maar ook verder van het stadscentrum is het meermaals raak. Vooral de vele autobranden springen in het oog. Waar 2019 bestempeld is als het jaar van de schietincidenten tussen rivaliserende drugsbendes, zijn het dit jaar brandende auto’s die hun stempel drukken. De teller staat sinds dinsdag op 21 voertuigen.

Volledig scherm Een felle autobrand in oktober op een parkeerplaats aan de Dollard. © News United - Stefan Verkerk

Over welk Zwols nieuws van 2020 raak jij nog steeds niet uitgepraat? Tientallen autobranden (25%)

Bij café Bruut in de Voorstraat hangt in januari opnieuw een handgranaat aan de deur. Voor het derde jaar op rij wordt eigenaar Bob Kooistra zakelijk dan wel privé hiermee geconfronteerd. Ter afronding van dit explosieve overzicht mag de vuurwerkbom in Stadshagen niet ontbreken. Een 50-jarige vrouw raakt in oktober ernstig gewond wanneer zeer zwaar vuurwerk (Cobra 6) door de brievenbus van haar woning gedrukt wordt. Een 19-jarige verdachte is kort daarna aangehouden en zit nog vast.