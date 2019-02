Het kan verkeren: van socialistisch bolwerk tot stadsvilla's aan Zwolse gracht

Inwoners van Zwolle stonden ooit aan de wieg van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij (SDAP), de voorloper van de huidige PvdA. De partij had haar hoofdzetel in een villa aan de Eekwal en besloot er in 1927 een verenigings- en vergadergebouw naast te bouwen. Het was, met z’n gebogen dak en knalrode dakpannen, een vreemde eend in de bijt in de sjieke buurt. In de volksmond ging het de Palvu-vergaderzaal heten: ‘Proletariërs Aller landen Verenigt U’.