Het kleurrijkste winkeltje van Zwolle staat te koop

Haar besluit om te stoppen ging niet over één nacht ijs. Dat in tegenstelling tot de beslissing om de zaak over te nemen. ,,Ik wilde graag een cadeauwinkeltje beginnen, maar research in Zwolle Zuid liep op niets uit. Op een ochtend bracht ik mijn dochter naar de kinderopvang en iets in mij zei dat ik moest doorfietsen naar Kunst en Klieder. Ik ben naar binnen gegaan, raak aan de praat met de verkoopster en ‘s avonds belde de eigenaresse of ik de winkel wilde overnemen. Daar heb ik welgeteld twee minuten over nagedacht. Ik ben helemaal niet zo spiritueel, maar dit moest gewoon zo zijn. Deze zaak past bij me, ze is mijn vijfde kindje geworden.’’