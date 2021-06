Het laatste kunstje van baanwielrenster Kirsten Wild (38) komt steeds dichterbij: ‘Ik heb een heel leuk leven’

Ze komt graag thuis, zegt de achtvoudig wereldkampioen baanwielrennen, al moet ze de eerste dagen dan weer even aarden. Wil ze liever even alleen zijn. Zo gaat ze liever vanaf Schiphol met de trein naar huis. Even een uurtje naar buiten turen om weer het gevoel te hebben dat je thuis, in Nederland, bent. In haar jongere jaren pakte ze alles aan om te mogen reizen, maar nu ,,vind ik het juist prettig om wat vaker thuis te zijn.”