Het leek een burn-out, het bleek alzheimer: dit is het verhaal van Antien (62) uit Zwolle

CHECK JOUW GEMEENTE KAART | Lichte stijging coronabe­smet­tin­gen in Oost-Nederland: minste besmettin­gen in Urk

Het aantal coronabesmettingen is sinds gisteren gestegen in Oost-Nederland, Vandaag zijn er 5824 nieuwe besmettingen geregistreerd door de GGD’s in de drie Veiligheidsregio’s IJsselland, Flevoland en Noord- en Oost-Gelderland. Eeen stijging van 1277 positieve testen ten opzichte van gisteren. Vandaag is de dag dat alle coronamaatregelen zijn komen te vervallen. In de ziekenhuizen is een hele lichte stijging te zien. Ook landelijk groeit het aantal nieuwe besmettingen.

23 maart