Het lukt de basketballers Landstede Hammers maar niet om de Belgen te verslaan: ‘Dit valt wel tegen’

Als de volgende nederlaag zich aftekent zit Thorir Thorbjarnason aan de kant. Hij smijt een handdoek van zich af en wil vast ergens mee gooien, als dat had gekund. Verliezen is vreselijk en acht keer op rij verliezen in de strijd met de Belgische teams is helemaal afgrijselijk. ,,We spelen in een goede competitie. Dat wilden we graag. Maar het valt wel tegen.’’