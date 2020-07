Het mag niet, nee. Maar ‘dat gaspistool geeft mij een veilig gevoel’

video Nou ja zeg! Dieven tweemaal aan de haal met Drentse vlag uit achtertuin in Zwolle: ‘Hij griste hem zo mee’

16:55 Baldadigheid? Voetbalsupporters? Geert Zwiers uit Zwolle kan zich in elk geval niet voorstellen dat iemand een hekel aan Drenthe heeft. Twee keer kort achter elkaar is de Drentse vlag uit zijn tuin gestolen. ,,Misschien zagen ze hem aan voor een vlag van FC Emmen. Nu hang ik maar geen nieuwe meer op. Straks bezeert die dief zich nog, want je komt niet heel makkelijk in de tuin.’’