Het merkwaardige verhaal van Zwummie, de mummie van Zwolle die ligt te wachten op een nieuwe expositie

‘Zwummie’

Vele jaren lag de Zwolse mummie, voor het gemak dopen we hem (hoogstwaarschijnlijk was het een man) om tot Zwummie, in het depot aan de Melkmarkt. Dat is de afgelopen jaren compleet leeg getrokken in verband met de verbouwing voor de komst van de nieuwe museumstichting ANNO. Per vrachtwagen is Zwummie naar zijn nieuwe rustplaats gebracht, een depot op een geheime plek in Zwolle. Medewerkers van HCO gaan zich daar nog dit jaar over de staat van deze ruim 2500 jaar oude ‘Zwollenaar’ buigen, mogelijk volgt een restauratie.