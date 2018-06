Het nieuwe plaatjes sparen: een selfie maken met élke voetballer van PEC Zwolle

Met klamme handjes en een telefoon in de aanslag wachten veel kinderen om op de foto te gaan met hun helden. Het ritueel is bij elke voetballer aangekomen hetzelfde: telefoon in een uitgestrekte hand, even lachen, flits en dan snel door naar de volgende speler. Elsbeth Schaapman (12) uit Dalfsen heeft haar selfie-collectie al bijna compleet.

,,Ik ben natuurlijk voor PEC, kijk soms bij trainingen. Ik hoop komend seizoen op het kampioenschap”, zegt Elsbeth overtuigd nadat ze een selfie met de nieuwe spits Mike van Duinen heeft gemaakt. Twee andere meiden maken ook met alle spelers een selfie: ,,Gaan we op Instagram zetten. Kingsley is onze favoriet.”

Leren kennen

,,Eén van jullie is toch Van Duinen?”, vraagt een man als hij met zijn twee zonen bij het tafeltje met PEC Zwolle-spelers Van Duinen en Dico Koppers staat. De open dag is een goed moment om alle spelers te leren kennen. De nieuwe spits Van Duinen is blij dat de open dag al vroeg in de voorbereiding is. ,,Zo leer ik gelijk de supporters kennen. Veel supporters zeggen dat ze hopen dat ik veel goals ga maken. Vroeger ging ik weleens naar de open dag van ADO en handtekeningen verzamelen. Ik had nog geen telefoon, er was misschien alleen een weggooi cameraatje.”

Zweterig Zwolfje

Dit jaar kwamen iets minder bezoekers naar de open dag dan bij de recordeditie vorig jaar. Het is bij de open dag warm in Zwolle, vooral voor mascotte Zwolfje is het afzien. ,,De opkomst is goed, mensen konden met dit mooie weer ook kiezen voor het zwembad”, zegt Joost Broerse, die per 1 september vertrekt als commercieel directeur. ,,Dit jaar hebben we alles nog groter opgezet, zodat het publiek beter gespreid is. Niemand is onwel geworden. We hadden door de hitte extra waterpunten gemaakt.”