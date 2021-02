Het (online) Zwols Kampioenschap Voetbalquiz is geen google-kampioenschap

Met meer dan 100 teams is het al jaren de grootste voetbalquiz van Nederland: het Zwols Kampioenschap Voetbalquiz. Woensdag wordt-ie opnieuw gehouden, in samenwerking met PEC Zwolle. Niet in het Landstede Sportcentrum, zoals de afgelopen jaren, maar online. ,,En dat is even wennen”, aldus Maarten de Waart, één van de organisatoren.

Vanwege corona is de voetbalquiz dit jaar voor het eerst online, hoe anders is dat?

,,Heel anders. Natuurlijk, het gaat erom wie de meeste antwoorden goed heeft. Maar er doen ook veel teams mee om een gezellige avond te hebben. We noemen het niet voor niets een Zwolse voetbalreünie. Maar dat valt nu dus weg. Al zijn we blij dat we online nog wel iets kunnen organiseren.”

Met als voordeel dat meerdere teams kunnen deelnemen.

,,Ja, in de zaal zaten we aan een limiet van 100 teams. Nu kunnen we iedereen toelaten. En dat zie je nu ook wel. Inmiddels hebben zich al meer dan 150 teams ingeschreven.”

Quote Het klopt dat alle antwoorden snel te googelen zijn. Daarom roepen we iedereen ook op om het zo eerlijk mogelijk te spelen Maarten de Waart, Mede-organisator Zwols Kampioenschap Voetbalquiz

Maar ja, online, dus alle antwoorden zijn snel te googelen.

,,Klopt. Daarom roepen we iedereen om het zo eerlijk mogelijk te spelen. Het is geen google-kampioenschap. Al hebben we daar natuurlijk geen zicht op. Maar goed, als iemand op die manier wil winnen, dan feliciteer ik 'm bij deze. Maar ik ga er vanuit dat niemand zo de beker wil pakken. Gelukkig zitten er nog wel vragen bij die niet te googelen zijn, zoals de pasfoto's.”

Hoe moeilijk zijn die vragen eigenlijk?

,,Ze zijn niet makkelijk. Zo is er een categorie die alleen de diehard-fan weet. Maar we willen het natuurlijk wel zo leuk mogelijk houden, voor iedereen. Daarom hebben we er ook bewust vragen tussen gestopt waarvan wij denken dat de meesten het antwoord wel weten. Wat ik al zei: we willen een leuk sfeertje creëren en dat gaat niet als je geen enkele vraag weet.”

In welke hoek moeten we die vragen zoeken?

,,Heel breed. Zo hebben we het niet alleen over doelpuntenmakers, clubs of uitslagen, maar ook wat de meest oostelijke speelstad was tijdens het WK in Rusland.”

En dat soort vragen weet jij ook?

,,Ik weet veel, al moet ik zeggen dat ik, als iemand die is geboren in 1984, het meeste weet van de periode tussen 1995 en 2005. Als je mij iets vraagt over de Champions League-finale van vorig jaar moet ik echt graven. Zoals ik ook niet 1-2-3 de elf spelers zou kunnen opnemen die vorige week bij Bayern München in de basis hebben gestaan. Maar vraag mij iets over het Ajax van 1995 of het kampioenjaar van FC Zwolle in 2002, dan weet ik alles.”

Quote Nee, het is niet echt gezond dat je deze vragen weet, maar leuk is het wel Maarten de Waart, Mede-organisator Zwols Kampioenschap Voetbalquiz

Oké, zeg het maar: wie gaf dat seizoen in de beslissingswedstrijd tegen Excelsior de assist op Arne Slot?

,,Dominggus Lim-Duan, zonder twijfel.”

En welke Ajacied kreeg in 1995, in de finale van de Champions League-finale tegen AC Milan, in de 45ste minuut geel?

,,Danny Blind.”

Eh, beide antwoorden zijn juist. Is dat wel gezond als je dát weet?

,,Nee, dat denk ik niet. Maar het is wel leuk.”

* Deelname is nog altijd mogelijk. Meer info via: www.peczwolle.nl/voetbalquiz