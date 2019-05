Het OV-verkeer ligt morgen nagenoeg helemaal plat: kijk hier of jij wél met de bus of trein kan reizen

De vervoerders zeggen hun best te doen bussen en treinen te laten rijden, maar ze zijn afhankelijk van het aantal werkwilligen. De actiebereidheid - voor een beter pensioen - is groot en de vervoerders waarschuwen dat ze geen sluitende dienstregeling kunnen garanderen.

Dupe

Met de andere werkgevers in het openbaar vervoer spreken Connexxion, Keolis en Arriva op hun websites over een ‘publieksonvriendelijke actie'. ,,Reizigers in het hele land worden de dupe van een conflict waarin de OV-bedrijven geen partij zijn.’’

Aanvankelijk leek het er nog op dat bij Arriva niet mee zou worden gedaan aan de staking, maar inmiddels heeft ook deze vervoerder laten weten dat er morgen nauwelijks treinen en bussen rijden. De verwachting is dat de buurtbussen helemaal niet rijden.

Volledig scherm Arriva zou aanvankelijk niet meedoen aan de staking, maar uiteindelijk rijden er bij deze vervoerder ook nauwelijks treinen. © Koen Suyk

Wat er nog wel rijdt is niet te voorspellen. Reizigers wordt geadviseerd de website en sociale media goed in de gaten te houden en alternatief vervoer te zoeken.

Klik hier voor informatie van Connexxion en hier voor Arriva.

Garanties

Keolis geeft vandaag nog wel enkele garanties voor morgen. Bij de treinen van Blauwnet doen de machinisten niet mee aan de staking. Een conducteur op de Blauwnet-treinen is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld de NS, niet perse nodig. De treinen tussen Zwolle en Enschede en tussen Zwolle en Kampen rijden in de loop van de dag wel een paar keer heen en weer. Ook de scholierenbussen van Keolis rijden morgen.

Kijk hier voor de website van Keolis,

De Vereniging Werkgevers Openbaar Vervoer noemt het ‘extra wrang’ dat de vakbonden deze actie gepland hebben in tentamen- en (her)examentijd voor het MBO en HBO. Maar scholen vinden over het algemeen dat studenten tijd genoeg hebben gehad om zich voor te bereiden en passende maatregelen te nemen.

Taxi

De taxibedrijven in de regio wachten het nog af. Bij de Taxicentrale Zwolle is het aantal reserveringen voor morgen al hoger dan normaal. In Raalte en Deventer wordt nog geen extra drukte gemeld.

De ervaring van eerdere stakingen in het openbaar vervoer leert dat mensen toch vooral op de dag zelf nog iets proberen te regelen, zegt Johan van de Wolde, planner bij het bedrijf in Zwolle.

Intercity

De treinen van de Nederlandse Spoorwegen rijden waarschijnlijk helemaal niet, de hele dag. ,,Hou rekening met geen enkele trein”, zegt woordvoerder Erik Kroeze van de NS. De staking onder het NS-personeel zorgt voor grote problemen in deze regio. Wie naar bijvoorbeeld naar Schiphol, vliegveld Eindhoven, Rotterdam of Groningen wil: dit gaat dinsdag niet lukken met de trein. ,,Misschien dat er heel sporadisch een trein rijdt, maar ga nergens van uit”, aldus Kroeze. ,,Het is gewoon een hele vervelende dag voor reizigers.”

Of er een trein rijdt, heeft te maken met de stakingsbereidheid onder het personeel. Die is naar verwachting hoog, maar kan niet helemaal ingeschat worden door de vervoerder. NS heeft in ieder geval een machinist, conducteur en treindienstleider nodig om een trein te kunnen laten rijden.

Tentamens

Vanwege de OV-staking hebben Hogescholen Saxion (Deventer en Apeldoorn) en Windesheim (Zwolle) hebben tentamens voor morgen verplaatst. Windesheim helpt studenten en handje met gratis parkeerruimte bij het naastgelegen pretpark Dinoland in Zwolle.

Volledig scherm Go Ahead Eagles hoopt vanavond in Deventer te winnen van RKC Waalwijk en daarmee te promoveren naar de eredivisie. © BSR Agency

Voetbal

Deventer is dus ook niet te bereiken met het openbaar vervoer en dat de dag dat Go Ahead Eagles de belangrijkste wedstrijd van het jaar speelt: de finale van play-offs tegen RKC Waalwijk. De Deventer club speelt de wedstrijd waarin promotie naar de eredivisie op het spel staat in eigen huis. Door het uitvallen van de bussen en treinen zullen mogelijk meer reizigers per auto naar stadion de Adelaarshorst reizen. De staking treft ook supporters van De Graafschap. De club uit Doetinchem speelt in de tweede play-offs-finale tegen Sparta. De Graafschap speelt echter uit in Rotterdam. De Achterhoekse baalt flink dat het voor fans lastiger is om naar de alles beslissende wedstrijd af te reizen.

Wegverkeer