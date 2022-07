Het piept en kraakt en tóch nemen zij de patiënten over van omgevallen huisarts in Zwolle

Dat is de uitkomst van crisisoverleg binnen de Hagro: het plaatselijke samenwerkingsverband van de huisartsen. De patiënten worden zo goed mogelijk verdeeld over de postcodes, zodat de zorg voor iedereen zo dichtbij mogelijk blijft. Het aantal fluctueert sterk per huisarts, afhankelijk van wat hij of zij kan behappen, stelt Suzanne Brunekreef. Zij is huisarts in Assendorp en spreekbuis van de Hagro.