Het rommelt al jaren rond bejubeld Buitengoed de Herfte in Zwolle (en daar zit gemeente mee in haar maag)

De woorden waarmee een juridisch medewerker van de gemeente Zwolle een e-mail over Buitengoed de Herfte aan een collega begint, zijn veelzeggend: ‘Nou veel succes hiermee... Als je het goed wilt doen, ben je uren aan het lezen en puzzelen.’ De correspondentie, die boven water is gekomen na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (Wob), biedt inzicht in een al jaren voortslepend conflict rond Buitengoed de Herfte, een terrein waar meerdere zogeheten sociaal-maatschappelijke bedrijven gevestigd zijn.