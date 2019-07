Het spoor is klaar voor een stop op station Zwolle Stadshagen, nu de treinen nog

ProRail heeft het Kamperlijntje deels aangepast om te zorgen dat de trein vanaf december ook op station Zwolle Stadshagen kan stoppen. Of de halte daadwerkelijk wordt toegevoegd is nog niet duidelijk. Vervoerder Keolis is nog bezig met de analyse van de proefperiode van twee weken, begin juni. Toen hield de trein tussen Kampen en Zwolle tijdelijk halt in de vinexwijk.