Het staat zwart-op-wit: nieuwe moskee Zwolle zou géén luidsprekers krijgen op dak

video Politici in Zwolle willen dat gemeente in gesprek gaat met buurt en moskee over dagelijkse gebedsop­roe­pen

11 maart Ze eisen niet meteen beperkingen rond de dagelijkse gebedsoproepen van de moskee Masdjied-E-Awliya, maar Zwolse politici zitten wel in hun maag met de azan. Zo vragen coalitiepartijen of de gemeente afspraken wil maken met het moskeebestuur over lengte, tijdstippen, volume en taal van de versterkte gebedsoproep. ,,In het Nederlands? Dat gebeurt nergens.’’