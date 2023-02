Het station van Edward en Ingrid uit Ik Vertrek is bijna af: 'Wildvreemde mensen staan op de stoep'

indebuurt.nlKen je Ingrid Lukens (55) en Edward Vernhout (52) uit Ik Vertrek nog? De Zwollenaren kochten in 2020 een Duits treinstation uit 1880 dat ze omtoveren tot appartementen, café, atelier en multifunctionele ruimte. Het omvangrijke klusproject is bijna af. “We zitten niet meer binnen onze begroting.”

Edward merkt dat het station mede door Ik Vertrek een grote aantrekkingskracht heeft. “Wildvreemde Nederlanders staan soms ineens op de stoep. Ook collega’s die ik al twintig jaar niet meer heb gezien bellen op.” Afgelopen zomer reden drie keer per week Nederlanders voorbij die even binnen wilden kijken, stelt de Zwollenaar. En bij een open huis op Open Monumentendag kwamen ruim 1500 mensen langs. “Waanzinnig, als je bedenkt dat heel Ballenstedt niet groot is. Er waren zelfs huilende mensen die het zo prachtig vinden hoe we het opknappen. Het geeft ons heel veel energie.”

Vervallen station voor 70.000 euro

Edward en Ingrid kochten het oude, vervallen station in het stadje Ballenstedt in het midden van Duitsland in 2020 voor zo’n 70.000 euro. Een schijntje vergeleken met het klusbudget van 800.000 euro. Drie jaar later is het project bijna af. Edward en Ingrid wonen sinds eind december ook in het stationsgebouw. “Dat was voor ons weer een mijlpaal. Maar het blijft een lastige periode. Net als in Nederland stegen ook hier de prijzen enorm, zijn de levertijden lang en is het lastig om vakmensen te vinden. We willen altijd sneller dan dat het kan.”

Rumoer in het Duitse café

De twee vakantiewoningen op de eerste verdieping zijn al af en over drie tot vier maanden hopen Edward en Ingrid het café op de begane grond te openen. Daar kijken ze het meest naar uit. “Een station heeft altijd rumoer nodig. Dat zie je ook als je op het station van Zwolle loopt, het krioelt van de verschillende mensen. Hoewel we financieel gezien beter twee vakantiewoningen erbij kunnen doen, krijgen we het leven op het station terug als het café opent. Het wordt een dagzaak waar je broodjes en taart haalt. Wie weet doen we het café ook ’s avonds in het weekend open, met misschien een Nederlandse gehaktbal. We moeten het uitproberen, zo druk is Ballenstedt niet.”

‘We zitten niet meer binnen begroting’

Rechts van het café was het oude wachtershuisje van de hertog van Ballenstedt. Dat wordt een vakantiewoning en hopen ze over drie, vier maanden klaar te hebben. Als dat af is, is de benedenverdieping klaar. “Dan is het geld op. We zitten niet meer binnen onze begroting van 800.000 euro. Ik denk dat we eindigen op 1,1 miljoen euro en dan zijn we nog niet helemaal klaar.” Wat dan nog rest, zijn twee vakantiewoningen op de tweede verdieping. “Maar eerst sparen.”

Afgestudeerd in Zwolle

Er is ook een multifunctionele ruimte voor verjaardagsfeestjes, kleine concerten en werkruimtes, die in maart af is. En dan is er nog een atelier van Ingrid, die ze gebruikt voor workshops. “Ze studeerde in januari als docent beeldende kunst af aan ArtEZ in Zwolle. Het is voor haar een hele zorg minder dat ze klaar is, want de afgelopen vier jaar moest ze regelmatig naar Zwolle. Dat is best lastig als je verbouwt, huiswerk maakt en naar school moet.”

Ook Edward is voor zijn werk elke week twee dagen in Nederland te vinden. Als de verbouwing klaar is, wil hij zijn freelance-opdrachten meer loslaten. “Het geeft nu redelijk vaste inkomsten. We zijn daarmee niet afhankelijk van de vakantiewoningen en met mijn salaris betalen we de vaste lasten. Maar we verhuisden niet voor niets naar Duitsland.”

Van meer dan 50 mensen hulp

Niet alles kost veel geld. Naast het inhuren van een elektricien en loodgieter krijgen ze hulp van vrijwilligers via het platform Workaway. “De afgelopen 2,5 jaar hadden we wel een stuk of vijftig mensen van over de hele wereld hier. Ze komen vier, vijf weken in ruil voor kost en inwoning en helpen mee met bijvoorbeeld schilderen en opruimen. Voor ons is het hartstikke leuk, want we zijn normaal gesproken met z’n tweeën. Zo kun je allerlei verhalen delen.”

Wildvreemde Nederlanders

Die verhalen kunnen ze ook steeds meer delen met hun omgeving. Ze vonden het belangrijk dat ze goed integreerden in Duitsland. “We gooiden allerlei folders door de brievenbus om onszelf voor te stellen en vroegen naar ideeën over hoe zij het stationsgebouw zouden opknappen. We proberen ook naar elke activiteit te gaan die georganiseerd wordt in het stadje, zodat mensen ons zien. Wat nog wel went, is de meer gesloten houding van de mensen hier in voormalig Oost-Duitsland. Als Nederlanders communiceren we vaak opener.”

‘We komen nog weleens in Zwolle’

Over Nederland gesproken: missen ze hun hometown? “We komen er nog weleens en hebben daar nog vrienden wonen, dus Zwolle zullen we niet vergeten. We missen de stad, maar hebben geen heimwee en spijt dat we verhuisd zijn. Maar als we ooit weer verhuizen, staat Zwolle bovenaan op het lijstje.”

Edward en Ingrid op tv

Het Duitse Vox, een landelijke commerciële zender, volgt voor een tv-programma een aantal paren die een bijzonder object opknappen in Duitsland. “Wij zijn daar een van en ze maken er een serie van. Voor ons is het ook mooi, want zo krijgen we vijf tot zes weken achter elkaar aandacht.” Ook in Nederland hoeven we Ingrid en Edward niet op de buis te missen: een Nederlandse omroep zendt dit jaar een eenmalige uitzending van het stel uit.

‘Iedereen moet zich welkom voelen’

Als je deze zomer langs het station rijdt, zul je een andere naam op de gevel zien. “Het wordt zo prachtig dat het station weer de oude naam verdient: Schloss Ballenstedt. Klinkt een beetje chic, maar het station blijft laagdrempelig. Of je nou in je werkkleding, spijkerbroek of net pak hier rondloopt; iedereen moet zich welkom voelen.”

