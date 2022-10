Het stikt ineens van de vissers in Zwolle en dat heeft een bijzondere reden: ‘Ze zijn bloedfanatiek’

Dick Schreuder ziet geen reden tot aanpassing speelstijl PEC Zwolle: ‘Waarom zouden we?’

Wil PEC Zwolle boven in de eerste divisie aangehaakt blijven, dan is een thuiszege tegen koploper Heracles vrijdagavond een must. Toch moet de wedstrijd niet te groot worden gemaakt, vindt trainer Dick Schreuder. ,,Het is onnodig nu al veel druk bij de spelers neer te leggen.”

