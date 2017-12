Het stikt van de ratten: je krijgt ze niet weg

Eigenlijk is de rat een lief dier, zegt bioloog Albert Weijman van Kennis en Adviescentrum Dierplagen uit Wageningen. Hij heeft zoveel respect voor de rat dat hij liever niet spreekt van ongediertebestrijding maar van 'duurzaam plaagdierbeheer'.

Waar komen al die ratten vandaan?

,,Die komen omdat wij als mens zorgen voor voedsel en voor schuilgelegenheid, het wordt winter. Dat de ratten in stad of dorp komen komt door ons: wij strooien met voedsel, bij het eendjesvoeren schudden we een halve boterhamzak leeg, dat is niet voor de eendjes, dat is voor de ratten. Als je niet wilt dat ze blijven komen dan zul je iets aan je eigen gedrag moeten doen."

En dan zijn ze weg?

,,Nee, ratten krijg je nooit echt weg, ze zijn superslim. In de evolutie staan ze diametraal tegenover de panda die zo lui is als de sodemieter en maar één soort bamboe eet. Een rat eet alles, wortels, zéép desnoods. Of vet in het riool, december is dus weer een toptijd. Een rat is altijd op zoek. We kregen een melding van iemand bij wie het wc-papier steeds was afgerold. Een rat: die kwam kijken of er wat te halen viel, die kroop via de zwanenhals uit het riool naar boven en dook weer terug."

Dank u wel, de wc-gang zal nooit meer hetzelfde zijn.

,,Nou, ikzelf zit rustig hoor, maar ik weet ook dat mijn riool in orde is, ze komen er dus niet door. Het is de eerste verantwoordelijkheid van gemeenten om ook hún riool op orde te houden. Wablieft, u zegt: kost dat miljarden? Ja, maar we sturen ook militairen naar Mali, het zijn allemaal politieke keuzes, en dit is een methode om ratten zoveel mogelijk te weren. En als burger moet je zelf zorgen dat boomwortels in je tuin de buis niet stuk hebben gedrukt - dan zit je veilig."

Mensen zien zelfs overdag ratten, een rat is een nachtdier - wat zegt dat?

,,Dat het er heel veel zijn, een intelligente rat laat zich overdag niet zien, maar wordt door stress en overbevolking gedwongen. Ook in de zomer overleven er steeds meer, doordat bermen niet worden gemaaid - verstopplekken genoeg. En wist u dat één zwangere vrouwtjesrat in een jaar al voor 1.000 nakomelingen zorgt? Daarom moet je wel blijven bestrijden: een rat die niet geboren wordt hoef je later ook niet te bestrijden."

U spreekt met zoveel liefde over de rat.

,,Ja, de term 'ongedierte' gebruik ik niet. Als je christelijk bent beledig je Gods schepping, die schiep het kruipend ongedierte en zag dat het goed was. Als bioloog ben ik natuurlijk Darwinist. Voor Darwin is de rat een evolutiekampioen, die alles en iedereen kan overleven. Maar ratten zijn lieve diertjes, hoor, ideale huisdieren. We hebben alle medicijnen aan de rat te danken, daar zijn ze op uitgetest. Kijk nou met andere ogen naar de rat: bekend maakt bemind."