Het succes van tributebands: swingen op het sentiment

Vlooi de concertagenda’s van poppodia in Oost-Nederland er maar op na en zie: veel oude muziek in nieuwe jasjes. De lijst is bijna onuitputtelijk. The Dutch Queen Tribute, Stones Sessions, Abba Rocks, Hovius Plays Pearl Jam, The Doors Alive, The original Donna Summer Tribute, The Hillbilly Moonshiners play Mumford & Sons, Forever Amy, Roland&Friends Vintage, AC4DC, Guns2Roses, The Bruceband.