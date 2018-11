Het verdriet van Marie-Anne uit Zwolle

Zwolle wil ongewenste woningbe­leg­gers weren

Een samenwerkingsverband dat zich bezighoudt met woningbouw in de gemeente Zwolle, onderzoekt of er een mogelijkheid is om ongewenste beleggers buiten de deur te houden. Zij kopen steeds vaker huizen op, waardoor starters of middeninkomens achter het net vissen.