Het Vliegende Paard uit Zwolle slaat in verkiezingstijd vleugels uit in Europa

De eerste stem voor de Europese Verkiezingen op donderdag 23 mei zal hoogstwaarschijnlijk worden uitgebracht in Studentencafé Het Vliegende Paard in Zwolle. Net als in 2018 tijdens de gemeenteraadsverkiezingen is daar met behulp van de gemeente Zwolle een mobiel stembureau ingericht. Het zal woensdag 22 mei om 00.00 uur open gaan.

Thomas Siemonsma van Buro Ruis, mede namens andere partijen die betrokken zijn bij het mobiele stembureau: ,,Het is een vervolg van de Gemeenteraadsverkiezingen in 2018, toen wij jongeren naar de stembus wilden lokken met een mobiel stembureau in Het Vliegende Paard. Het was een succes. We hopen dat wederom voor elkaar te krijgen tijdens de komende Europese Parlementsverkiezingen.’’

Buro Ruis heeft daartoe de handen ineengeslagen met gemeente Zwolle, Hogeschool Windesheim, Studenten Overleg Orgaan Zwolle (SOOZ) en Het Vliegende Paard. ,,Studenten worden zo wellicht gemotiveerd om hun stem uit te brengen., het is toch een andere omgeving dan een suf stemlokaal.’’ Siemonsma benadrukt dat bezoekers van Het Vliegende Paard naast hun legitimatie ook hun stempas niet moeten vergeten.

Duncan

Of er een speciale gast aanwezig is die haar of zijn eerste stem zal uitbrengen, wil Siemonsma niet zeggen. ,,De vorige keer was dat burgemeester Henk Jan Meijer, verder wil ik er niet teveel over speculeren. Of songfestivalwinnaar Duncan Laurence misschien als eerste zijn stem zal uitbrengen? Ha, dat zou mooi zijn! Wie weet, zijn partner komt uit Deventer, heb ik gehoord. Maar ik denk dat hij zijn eigen feestje nog even viert.’’