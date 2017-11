Rita had al jaren te maken met huiselijk geweld en had al drie keer kunnen vluchten. Maar ze bleef, vanwege de hond. Had ze die bij haar gewelddadige partner achter moeten laten, dan had het dier het volgens haar niet overleefd. Ze verliet haar partner pas toen de stichting Blijf van mijn Dier de zorg voor haar hond overnam. ,,Dat is mijn redding geweest. Het was de hond mee of samen ten onder."

De stichting Blijf van mijn Dier Zwolle bestaat sinds 2014 en voorziet in een schrijnende behoefte. De stichting vangt de huisdieren op die slachtoffers van huiselijk geweld niet achter durven te laten bij hun agressieve partner. Onlangs plaatste de gemeente Zwolle een bericht op Facebook om mensen te informeren over de mogelijkheid.



Een vrouw kan terecht bij de Vrouwenopvang, maar huisdieren zijn daar niet welkom. En het dier achterlaten? Rita, die uit veiligheidsredenen anoniem wil blijven, maakte dat zelf mee: ,,Hij dreigde mijn hond op te knopen aan de hoogste boom. Of erger."



Lichtpuntje

Drie jaar duurde haar situatie waarbij Rita's partner haar steeds meer sociaal en emotioneel isoleerde. Bij haar familie durfde ze niet aan te kloppen, bang voor wat hij hen aan zou doen. Het uitlaten van de hond was op een gegeven moment nog de enige mogelijkheid om een praatje met iemand aan te knopen. ,,Mijn hond was het enige lichtpuntje in mijn leven.'' Haar reu achterlaten was dus ook geen optie voor haar. Pas toen dankzij Blijf van mijn Dier een opvang geregeld kon worden, durfde ze de vlucht aan.

Projectcoördinator Rianne Haaijema van Blijf van mijn Dier: ,,Veel vrouwen stellen hun vlucht uit totdat ze hun huisdier ook veilig weten. Of keren veel sneller weer terug omdat ze zich verantwoordelijk voelen voor het lot van hun dier."

Volledig scherm Ter illustratie © Erna Lammers

Gastgezinnen

Blijf van mijn Dier vangt de huisdieren niet zelf op, maar brengt ze onder bij gastgezinnen. ,,Het gaat vooral om honden en katten". De stichting die sinds 2014 bestaat, bracht in het eerste jaar ongeveer 30 dieren onder, dat aantal is nu opgelopen tot 160 a 170. Haaijema: ,,We hebben een netwerk aan gastgezinnen. Op dit moment kunnen we alle dieren onderbrengen, maar meer gastgezinnen zijn van harte welkom."

Zij krijgen de dieren voor een periode van drie tot negen maanden in huis. Langer niet, anders hechten het dier en het gastgezin zich te veel aan elkaar. ,,Het is wel de bedoeling dat de hond of kat weer teruggaat naar het baasje, als dat het leven weer zo op de rit heeft dat hij of zij weer voor het dier kan zorgen." De zorg en de kosten voor de opvang betaalt Blijf van mijn Dier.

Eenzaam

Maar waarom zou je als gastgezin hieraan meewerken als je het beestje weer af moet staan? Haaijema: ,,Voor veel mensen is dit een heel mooie oplossing. Ze houden van dieren maar kunnen hen geen leven lang in huis nemen. In Amsterdam zijn we bezig met een sociaal project waarbij we mensen die zelf heel eenzaam zijn hierbij betrekken. Een hond moet uitgelaten worden, het dwingt hen om hun huis uit te blijven gaan." En om de kosten hoeven ze het niet te laten.

Volledig scherm Ter illustratie © Erna Lammers Een 56-jarige vrouw uit Raalte vangt op dit moment twee hondjes op. De vrouw, die uit veiligheidsredenen verder anoniem wil blijven, doet dit voor het eerst. ,,Ik ben sinds kort alleen en moet rondkomen van een uitkering. Op deze manier heb ik toch gezelligheid in huis en kom ik de deur uit. Omdat de kosten betaald worden door Blijf van mijn Dier kan ik het me permitteren.''

Verschrikkelijk

Het contact tussen het gastgezin en de gevluchte vrouw loopt via Blijf van mijn Dier. Zij weet niet waar haar hond of kat is ondergebracht. ,,Wat ze niet weet kan ze ook niet vertellen." Is dat niet ontzettend moeilijk? Rita: ,,Het was verschrikkelijk om mijn hond achter te laten. We hadden hem tijdens mijn vlucht naar een dierenarts gebracht, die mijn hond onderzocht om te bepalen of het verantwoord was om het dier onder te brengen in een gastgezin. Ik mocht hem daar zelf in een hokje stoppen in afwachting van de Stichting Blijf van mijn Dier. Ach, wat was hij angstig. Dat ik niet wist waar het terecht zou komen, vond ik erg moeilijk."

Haaijema bevestigt dat ze een dier wel snel maar niet direct kunnen oppikken. Ze werken landelijk en als ze de melding krijgen dat een hond of kat moet worden opgevangen, gaan ze op zoek in hun bestand naar een geschikt adres en halen ze het beestje op. ,,Daar gaat even tijd over heen."

Herenigd

Zwolle is de enige gemeente waarin die tussentijd goed geregeld is. De kosten voor de eerste opvang in de eerste 48 uur neemt de gemeente voor haar rekening. Sinds maart 2016 is er negentien keer beroep op gedaan. De kosten blijven daarmee ruim binnen het budget van 1.600 euro, dat de gemeente ervoor uitgetrokken heeft.

Wethouder Michiel van Willigen: ,,We vinden het belangrijk dat onveilige situaties met huiselijk geweld niet blijven bestaan, omdat mensen niet weten wat er met hun huisdier gebeurt als ze hulp zoeken. Wanneer een slachtoffer snel uit huis moet, vinden we het van belang dat we ook het huisdier snel kunnen onderbrengen. Wanneer de situatie het toelaat kan het slachtoffer weer herenigd worden met zijn of haar huisdier in een veilige omgeving. Deze hulp is er dus voor mens en dier. En daar zetten wij ons graag voor in.''